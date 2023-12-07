في هذا الموعد.. خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم خالد النبوي لبدء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه في رمضان القادم لعام 2024، ومن المقرر بدء تصويره في نهاية شهر ديسمبر الجاري.







ما هي رواية إمبراطورية ميم؟

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

خالد النبوي



فيلم "إمبراطورية ميم":

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



ما هي أحدث أعمال الفنان خالد النبوي؟

شارك الفنان خالد النبوي في السباق الدرامي الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، من خلال مسلسل "رسالة الإمام".



ما هي أحداث مسلسل "رسالة الإمام"؟

تدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام" حول السيرة الذاتية للإمام الشافعي، وخاصة أخر ست أعوام من حياته في مصر، وحصل المسلسل على إعجاب عدد كبير من الجمهور وقت عرضه، والمسلسل من تأليف محمد هشام عيبة وإخراج الليث حجو.



فيلم "أهل الكهف":

والجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قد انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

من هم أبطال فيلم "أهل الكهف"؟

يضم فيلم "أهل الكهف" عدد من الفنانين منهم: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، صبري فواز، محمد فراج، ريم مصطفى، هاجر أحمد، أحمد عيد، وعدد أخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر واخراج عمرو عرفة.