ثقافة الغربية تحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ واليوم العالمي للغة العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث ضمت الفعاليات الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ واليوم العالمي للغة العربية.

السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ

في هذا السياق، استعرض الشاعر أحمد عيد، عضو نادي أدب قصر ثقافة المحلة السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ، موضحاً أنه قد تأثر كثيراً بالحارة المصرية، حيث إنه من مواليد حي الجمالية بالقاهرة في عام 1911م، وتابع بأن كتابات نجيب محفوظ استطاعت الوصول للعالمية والفوز بأعلى الجوائز في الأدب وهي جائزة نوبل لما تحتويه من قيم ثقافية وأدبية متعددة تمتلك حسا فلسفيا لدرجة كبيرة.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

هذا وقد واصل فرع ثقافة الغربية إقامة الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث عقد بيت ثقافة السنطة بحضور عدد من الأطفال ورشة فنية بعنوان "لغتي هويتي"، تعرف خلالها المشاركون على تاريخ اللغة العربية، وكيفية كتابة حروفها بأنواعها المختلفة، مثل الكوفي، والرقعة، والنسخ، والديواني، فيما توافد الأطفال على مكتبة إبيار الثقافية للمشاركة في ورشة حكي عن آداب الطريق.

مخاطر العنف الأسري

من جانبه، استعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي مخاطر العنف الأسري، وذلك خلال محاضرة توعوية ألقتها منى هديب مشرفة التثقيف الصحي بالإدارة الصحية في بسيون، والتي أكدت بأن للعنف الأسري عدد من التداعيات الخطيرة، ومن بينها: فقدان الأمان الذي قد يدفع بعض الأطفال والمراهقين لتعاطي المخدرات أو الانتحار.