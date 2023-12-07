"انزل شارك".. محاضرة بثقافة القليوبية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم قصر ثقافة بنها، الأربعاء، محاضرة بعنوان "انزل شارك" لحث أفراد المجتمع على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم، وذلك في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تعزيز الوعي السياسي لدى أبناء الوطن حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية وغيرها من الحقوق الدستورية.

رباب عبد الحميد

شارك بالمحاضرة د. رباب عبد الحميد، وأدارها رأفت سعيد مدير القصر، تحدثت خلالها عن المشاركة فى الانتخابات كحق دستوري وواجب على كل من له صوت إنتخابي، وأضافت أن الدستور يكفل الحرية الكاملة لكل مواطن في أن يدلي المواطن بصوته لمن يستحق.

أهمية دورهم والتزامهم تجاه العملية الانتخابية

كما أكدت على أن المشاركة الانتخابية الشعبية تعني أن المواطنين يدركون أهمية دورهم والتزامهم تجاه العملية الانتخابية، وواجبهم وحقهم في الوقت نفسه فى التعبير واختيار من يرأسهم أو يتولى زمام القيادة لبلادهم خلال الفترة الرئاسية المقبلة، كما تحدثت عن التصويت في الانتخابات كعنوان لتحضر المجتمعات ووعيها الفكري والسياسي.

وأضاف "سعيد" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي، وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم مكانة مصر عالميا، وإيصال رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها.

برامج التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

جاءت هذه المحاضرة ضمن برامج التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات، والتي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.