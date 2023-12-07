نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. درة بإطلالة تبرز جمالها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة درة متابعيها وجمهورها، منذ قليل بصور جديدة لها،وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور وهي ترتدي فستان كب باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة الشعر الكحكة، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

مشاركة درة في مسلسل “الأجهر”

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد، الذي دارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.

مسلسل “الأجهر” يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

مشاركة درة في مسرحية" حتى لا يطير الدكان "



شاركت الفنانة درة، مؤخرًا في مسرحية" حتى لا يطير الدكان "، وهي بطولة أكرم حسني وتعتبر ثاني أعماله في المسرح، حيث قدم من قبل مسرحية "عطل فني" 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.