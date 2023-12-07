نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملح الفن..تعرف على موعد حلقة نجوم بعد الخمسين مع الإعلامية إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، نجوم الفن اللذين تجاوزت أعمارهم الخمسين، للحديث عن تألقهم واكتشافهم لذواتهم بعد تجاوزهم سن الخمسين، في حلقتين بعنوان "ملح الفن"، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



من هم أبطال الحلقة



و تستضيف إسعاد يونس يوم الإثنين أحمد فهيم، محسن منصور، سحر رامي، وجميل برسوم، أما في حلقة الثلاثاء، تستضيف محمد رضوان، فتوح أحمد، وحنان سليمان، ليتم مناقشة أبرز إنجازاتهم الفنية والأدوار التي أسهمت في بروز نجوميتهم، ودورهم في إثراء المحتوى الفني في السينما والدراما.



مواعيد عرض صاحبة السعادة



برنامج "صاحبة السعادة" يُعرض على قناة "dmc" كل يوم إثنين وثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



تكريم إسعاد يونس



وفي سياق آخر، فازت إسعاد يونس بجائزة أفضل مقدمة برامج لعام 2023، كما حصل برنامج "صاحبة السعادة" على جائزة أفضل برنامج في مهرجان ديرجست لعام 2023.

فيلم جديد في انتظار إسعاد يونس



كما تنتظر إسعاد يونس عرض فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، حيث تعود به إلى السينما بعد غياب دام عامين، وقد حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بآخر أفلامها في فيلم "200 جنية" الذي عُرض قبل عامين.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تقدم إسعاد يونس دور كفيفة تقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يؤدي دوره الفنان كريم عفيفي. يتورط الابن في مشكلات عدة، وتسعى والدته لحلها بطرق كوميدية.



مشاركة إسعاد يونس في رمضان 2024

تشارك إسعاد يونس في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، حيث يجمعها في البطولة مع دينا الشربيني وشريف سلامة. يأتي الجزء الثاني كاستكمال لنجاح الجزء الأول الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

المسلسل يضم أيضًا في طاقمه صدقي صخر وآية سماحة، وتميم عبده، چيهان الشماشرجي، أحمد كمال، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.