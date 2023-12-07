بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. رسالة مؤثرة من شقيقتها رانيا فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

رحلت عن عالمنا منذ ايام أيقونة فنية كبير بحجم ناهد فريد شوقي، وتأثر عدد كبير من نجوم الوسط الفني بخبر الوفاة ذاكرين حسن تعاملاتها وافضل أعمالها الفنية.



اعتذار وندم رانيا فريد شوقي بعد فراق ناهد فريد شوقي



ونشرت رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور تجمعها بشقيقتها معلقة:" للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك

وأضافت: يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا والعمر بيخلص يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي انا مش عارفه انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك".



واستكملت:" وقولت للاحفاد اللي ماشفوش جدهم ناهد بقت نسخه من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله والغريب اني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل علي حد متوفي لإنه بيبقي آخر انطباع بيفضل في الذاكره عن الشخص لكن لما دخلت وشوفت وشك مبتسمه كأنك نايمة وبتحلمي حلم جميل حسيت انك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك وخدك لحبايبك بابا وطنط هدي ومها أختنا ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة أو ي اللي هونت علينا كلنا فراقك واللي مش هتفارقني اللي باقي من عمري كنتي راضية بكل اقدار الله ومسلمه أمرك لله ".



واختتمت:"إلي ان نلتقي يا اختي سلميلي علي بابا وقوليله الحياة من غيرك مش حياة ونفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني أو ي يا حته من ابويا ومن قلبي".

رانيا فريد شوقي تكشف موعد العزاء

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد أعلنت عن موعد ومكان عزاء شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" منشورًا قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء المرحومة ناهد فريد شوقي، في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب، البقاء والدوام لله وحده".