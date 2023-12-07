نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد قديس المسرح.. ما لا تعرفه عن كرم مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان كرم مطاوع والذي ولد في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر 1933 وتوفي في 9 ديسمبر عام 1996.

نبذة عن كرم مطاوع

كرم مطاوع هو ممثل ومخرج مصري، ولد في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق، وتوفي في 9 ديسمبر عام 1996، حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.

عمل في المسرح المصري في فترة الستينيات بجانب سعد أردش وألفريد فرج وغيرهم.

حياته الشخصية



تزوج من الإيطالية مارجريت وأنجب منها التوأم عادل وكريم ويقيمان حاليًا في إيطاليا ثم تزوج سهير المرشدي وأنجب منها حنان مطاوع، ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.

دراسة كرم مطاوع



حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1956 والتحق بالمسرح الشعبي وقام بإخراج مسرحية "شعب الله المختار" لعلي أحمد باكثير وشارك في بطولة مسرحية "وراء الأفق "ليوجين أونيل" من إخراج حسن عبد السلام.

وفي أكتوبر 1958 أوفد إلى إيطاليا ليستكمل دراساته في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية في روما وقام برحلة فنية في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح وعاد إلى مصر في أوائل عام 1964 وكانت مسرحية الفرافير هي أولى مسرحياته التي يقوم بإخراجها بعد عودته في أبريل 1964 ولكن الصراع الذي نشب بينه وبين المؤلف بعد نجاح المسرحية نقديًا وجماهيريًا تسبب في إيقاف عرض المسرحية رغم أنها كانت تعد من أبرز عروض المسرح المصري في الستينيات بحث عن التأصيل والتجذير لأشكال المسرح المصري لكن هذا العرض بعد الدراسة ارتدى الشكل المسرحي الغربي وخاصة عند الإيطالي ليوجي بيراندللو.

وفي عام 1966 قام بتقديم فيلم سيد درويش وقد شاركته البطولة فيه الفنانة هند رستم، ثم قدّم في عام 1967 فيلم إضراب الشحاتين والذي شاركته بطولته الفنانة لبنى عبد العزيز وهو من إخراج حسن الإمام.

وابتعد بعد ذلك عن السينما لمدة بلغت نحو عشرين عامًا وتفرغ خلالها للمسرح وقدم خلال تلك الفترة مسرحيات:

يا بهية وخبريني من تأليف نجيب سرور.

وطني عكا من تأليف الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي.

ليلة مصرع جيفارا.

ثأر الله وهي ممنوعة من العرض.



وفي بداية السبعينات نزل بالجزائر مدرس لطلبة المعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان حتى 1975، وتخرج على يديه فنانين جزائريين أصبحوا فيما بعد رواد المسرح الوطني في التسعينات من بين هؤلاء «مرير جمال» و«رماس حميد» و«عياد مصطفى» و«صوفيا» و«زياني شريف» وغيرهم كثيرون.

وعند عودته إلى التمثيل بالسينما من جديد كانت أفلام المقاولات بالسبعينات قد سادت، وجانبه التوفيق في اختيار الأفلام التي مثّلها في تلك الآونة مثل «أنا والعذاب وهواك»، «امرأة للأسف»، «المشاغبات الثلاثة» إلخ.

وكان آخر أفلامه السينمائية هو فيلم «المنسي» عام 1993 مع عادل إمام، يسرا، ومصطفى متولي.

تولى مسئولية البيت الفني للمسرح، وهو مكتشف الفنانة سعاد نصر وكان أستاذها بمعهد التمثيل وهو من شجعها.

وفاة كرم مطاوع



توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 63 عامًا بعد إصابته بسرطان الكبد.