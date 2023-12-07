انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج والسبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لموقف محرج أثناء وقوفها على المسرح لاحياء حفلها الغنائي في المكسيك، بسبب فستانها.



واختارت هيفاء وهبي لحفلها فستانا لامعا دون اكمام باللونين الوردي والأزرق، ومزين بالكريستال، الا ان الفستان كاد يسقط أثناء غنائها على المسرح، لكن اللافت ان الفنانة اللبنانية تداركت الأمر وأمسكته بيدها.



وعلى صعيد آخر، انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن انسحاب الفنان بيومي فؤاد من فيلم "جوري" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، بعد تأخّره في اللحاق ببدء التصوير، واضطرار المخرج مرقس عادل للبدء بالتصوير في غياب بيومي فؤاد ضمن أبطاله.



ووفقًا لما نقلته مجلة لها، فإن بيومي فؤاد انضم أخيراً الى فريق عمل الفيلم، وأنه بدأ فعلاً في تصوير مشاهده مع هيفاء وهبي، وذلك استعداداً لعرض الفيلم في عيد الفطر.



فيلم "جوري" يشارك في بطولته: توني ماهر، محمود الليثي، نانسي صلاح، وكريم عفيفي...، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.



يُذكر أن بيومي فؤاد يصوّر حالياً فيلم "جوازة توكسيك" مع الفنانين: ليلى علوي، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس...، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويُعدّ التعاون الثالث بين بيومي وليلى بعد نجاح فيلميهما "ماما حامل"، و"شوغر دادي" الذي عُرض أخيراً في دور السينما .