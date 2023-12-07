أمل القرمازي أول مايسترو عربية في أوروبا تقود حفل أساطير الطرب بباريس

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في أوروبا، لإحياء حفل "أساطير الزمن الجميل" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك مساء السبت المقبل.



وتقود القرمازي أوركسترا "مزيكا" في حفل "الديفاز"، الذي تعيد خلاله إحياء توليفة من أشهر أغنيات أساطير الطرب النساء في العالم العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم ووردة وجارة القمر فيروز، بشكل موسيقي أوركسترالي ضخم بصوت المطربة اللبنانية كارلا راميا، مدربة برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي.



ويعقب حفل "الديفاز" النجاح الجماهيري لآخر حفلات اوركسترا مزيكا في باريس مع النجم اللبناني رامي عياش، الذي قدم خلاله أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع أوركسترالي لأول مرة أمام جمهوره الفرنسي على مسرح التريانو العريق، وذلك خلال شهر مايو الماضي.



المايسترو أمل القرمازي، عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حائزة على جوائز عالمية، حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون، كما تعمل مستشارة أولى لجامعة هارفارد الأمريكية ومؤسسة الفيلهارموني في باريس، وهي قائدة ومؤسسة "فرقة مزيكا" أول أوركسترا موسيقية عربية في أوروبا، بدأت رحلتها منذ عشر سنوات، وتعيد إحياء التراث الموسيقي العربي بشكل أوركسترالي مميز للجمهور الغربي.