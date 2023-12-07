فن ومشاهير

ريهام سعيد تعرض "هي وصبايا الخير" رسميا السبت بعد تصريح "الإعلاميين"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

تواصل الإعلامية ريهام سعيد استعداداتها لتقديم برنامج "هي وصبايا الخير" رسميا مساء يوم السبت القادم وذلك عقب حصولها على تصريح نقابة الاعلاميين.

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وحرصت سعيد على توجيه كلمة شكر لنقيب الاعلاميين عبر صفحتها على "فيس بوك" قائلة: شكر  و تقدير لنقابه  الاعلاميين  برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين عضو مجلس الشيوخ على الدور البارز فى الارتقاء بالمنظومة الاعلاميه  بكافه عناصرها فى اطار من الترابط   والبعد عن المشاحنات".

كما حرصت علي الاعلان عن توقيت إطلاق البرنامج قائلة:" تحيا مصر..انتظرونا علي قناه هي ٩ ديسمبر ".

"هي وصبايا الخير" يعد إمتدادا لبرنامج ريهام سعيد الإجتماعي الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية والحرجة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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