«نجوم إف إم» تحتفل بتعافي الدكتورة نجوى إبراهيم من السرطان

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقامت إذاعة “نجوم إف إم” احتفالا بتعافي الدكتورة والإعلامية نجوى إبراهيم من السرطان، بحضور هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، اليوم الخميس.

وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم قالت في تصريحات لها، اليوم، ببرنامجها “بيت العز” على إذاعة نجوم إف إم: “أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا.. ومش عايزة حد يقول دى طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع منذ 4 أشهر لكن مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم التي استقبلتها”.

وأضافت: “بعد 4 أو 5 شهور قلق حابة أفرحكم وهي جت كده من عند ربنا وبيجيلي كم دعوات كتير منكم اعتبروني من النهاردة لسة وجه جديد معاكم”.

وتابعت: “أنا هسكت كفاية إنى أقولكم بحبكم من قلبي حقيقي وبعزكم وبحترم الجمهور اللي بدأ معايا وأنا كنت لسة صغيرة لغاية دلوقتي، هبدأ النهاردة حياتي معاكم واعتبروني وجه جديد”.