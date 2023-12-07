طارق العريان ينتهى من تصوير الأحداث الأولى بـ "ولاد رزق 3" بعد انضمام آسر ياسين (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى المخرج السينمائى طارق العريان من تصوير أول 10 أيام من أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، وهى الخاصة بالمشاهد الأولى بمدينة الرياض، حسبما أكد منتج الفيلم موسى عيسى في تصريحاته، والذى أوضح أنه يتبقى تصوير 10 أيام أخرى فيما يتعلق بالمشاهد المفترض تصويرها في السعودية.

وأضاف المنتج موسى عيسى، أن هذه المشاهد كلها تدور في إطار من الحركة والأكشن، وأنه عقب الإنتهاء من تصويرها سينتقل بصحبة فريق العمل إلى مصر لاستكمال تصوير أحداث الفيلم بمناطق متفرقة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الجزء الثالث من العمل يشهد العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، مؤكدا أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.

يذكر أن الجزأين الأول الثانى من فيلم "ولاد رزق"، حققا نجاحا جماهيريا كبيرا، وجمعا مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وخالد الصاوى وباسم سمرة ونسرين أمين، ومن ضيوف الشرف إياد نصار ويسرا وآخرين.