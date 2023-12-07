نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوني خليفة لـ "حبر سري": لا أخاف من الموت وليا كاريزما جماهيرية لكن لست محبوب وسط المهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه لا يخاف من الموت ومؤمن أن كل شيء بالحياة سيأتي له وقت وينتهي ولكن يخشى على ابناءه، قائلا: "كل شيء بالحياة له نهاية ولكن لما يبقى عندك ولاد وعيلة بخاف على نفسي عشان بخاف عليهم وده من أكثر شيء بخاف عليه".

وأضاف طوني خليفة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يتمنى الموت لأي شخص حتى وأن تأذى منه، متابعا: "أنا تأذيت من ناس كتير وكرهت كلمة كبيرة ممكن أكون زعلت من ناس كتير ولكن اللي يصالحني ويخليني أنسى المرضى لا شعوريا اصالح وبحس أن الدنيا لا تستاهل شيء".

وتابع: بمسيرتي الإعلامية حُربت من دون سبب وتعرضت لحروب والناس تقولك هذه ضريبة النجاح لكن ربنا يعطيك كاريزما، والكاريزما مشيت على الشعب والناس ولكن في مهنتنا مش محبوب ووسط زملائي غير محبوب وأنا لا اخضع ولا أبيع نفسي وعلاقتي الند بالند ودفعت ثمن ذلك".

وعن أكثر شخصية تأثر من خلافه معها، رد قائلا: "زعلت أن طارق نور زعلني لما تركت قناة القاهرة والناس زعلت جدا لأنه كان له فضل في صناعتي ولما خلصنا مخلصناش على زعل ولكن حسل سوء تفاهم ومش فهمني مظبوط وما وصلني عنه لاحقا إنه بيتكلم عني كلام إشادة بالكفاءة والكاريزما، وأنا محافظ له على صورة مضيئة وأحمل له جميل وله فضل بمسيرتي بمصر".