نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوني خليفة لـ "حبر سري": فرض المثلية على الشعوب كله استفزاز ولكني ضد تعرض المثليين بعنصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الإعلامي طوني خليفة، عن رأيه في كثرة مشاهد المثلية الجنسية على المنصات العالمية، قائلا: "كل انسان حر بحياته وإذا كنا ضد المثلية وإذا عايزين يعيشوا الحياة ولكن متفرضوهاش على الناس بهذا الشكل المستفز وتستفز الاخرين والاستفزاز يولد الكراهية والعدائية".

وأضاف طوني خليفة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك اصرار على هذه المواجهة مع المثليين وهذا الموضوع فيه لغط هل المثلية اختيار أو مرض ولكن المجاهرة بهذه الطريقة مستفزة، متابعا: "أنا ضدها الاستفزاز ولكن أنا بالمقابل ضد التعرض بشكل عنصري لهم".

وتابع: "هما يعيشوا حياتهم بمجتمعاتهم ولكن دون تشكيل أذى للمجتمعات الأخرى خصوصا أنهم بيدخلوا على المناهج الدراسية والأطفال والسينما والانترنت"، مؤكدا أنه مع حريتهم ولكن دون فرض على الآخرين من الشعوب الرافضة.