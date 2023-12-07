نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوني خليفة لـ "حبر سري": الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا حاضنة لعدم الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن بلاده ليست مستقلة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مستقل من الداخل، قائلا: "فين الاستقلال ومفيش لبنان تقدر تأخذ قرار إلا إذا لم يوافق عليها ايران وامريكا وقطر وروسيا وفرنسا وغيرهم، وأي استقلال نتكلم عنه ولبنان طوال سنة بلا رئيس جمهورية وكل مؤسسات الدولة اتفرغت ولا سياسة ولا اقتصاد".

وهاجم طوني خليفة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، موقف الشعب اللبناني تجاه بلده قائلا: "كل السياسيين خذلونا في لبنان وشعبنا فاسد أكثر من حكامه واللي بيجيب الحكام شعب، واللبناني واقف ضد اللبناني أخوه وكل مجموعة لها ارتباطات ولبنان تخرج من المأزق حينما يتفق الشعب".

واستكمل: احنا في لبنان بيئة حاضنة للخلافات واحنا مجموعة مواطنين ننتمي لكل شيء إلا الوطن وننتمى للزعماء والطوائف والمذاهب ودول خارج الحدود ولا نهتم ببلدنا واحنا بيئة حاضنة لعدم الوطنية وانتماءنا مش للوطن ولكن الطائفية والحزبية".