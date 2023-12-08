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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة القديرة شهيرة برفقة نجلتها الفنانة رانيا محمود ياسين في عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعد غياب دام لفترة طويلة عن الأضواء وحرصت على تقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر وأيضًا حرص المنتج محمد حفظي على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الراحلة ناهد فريد شوقي.

أحدث ظهور لشهيرة ومحمد حفظي في عزاء ناهد فريد شوقي

أحدث ظهور لشهيرة ومحمد حفظي في عزاء ناهد فريد شوقي

أحدث ظهور لشهيرة ومحمد حفظي في عزاء ناهد فريد شوقي

أحدث ظهور لشهيرة ومحمد حفظي في عزاء ناهد فريد شوقي

أبرز الحاضرين للعزاء

حرص عدد من الفنانين والفنانات على مواساة الفنانة ناهد السباعي في وفاة والدتها و الفنانة ناهد فريد شوقي في وفاة شقيقتها و نجلها محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة وكان أبرز الحاضرين الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها والفنانة الاستعراضية دينا والفنان القدير خالد زكي و الفنانة داليا البحيري وزوجها والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنانة نرمين الفقي ووالمنتج أحمد السبكي والفنان القدير محمد أبو داوود والفنانة مادلين طبر والفنانة إيمان العاصي ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنان إيهاب فهمي والفنان سيد رجب والفنانة لبلبة.

وفاة ناهد فريد شوقي

من جانب آخر كانت وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صباح أول أمس وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر