خطأ فادح لم ينتبه له أحد في فيلم “عنتر بن شداد” بعد مرور 61 عاما.. لن تتوقعوا ما هو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت العديد من الأفلام والمسلسلات تناول قصة عنتر ابن شداد البطل الشعري والشخصية التاريخية المعروفة في الشعر العربي الجاهلي بعد مضي 61 عاما على عرض فيلم يتناول حياة عنتر بن شداد، تم اكتشاف خطأ فادح لم يلفت انتباه أي من المشاهدين أو الصناع الفنيين في وقت سابق ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.

خطأ فادح لم ينتبه له أحد في فيلم “عنتر بن شداد” بعد مرور 61 عاما

يعتبر فيلم “عنتر ابن شداد” من الأعمال البارزة في تاريخ السينما المصرية حيث شارك فيه نخبة من عمالقة الفن مثل الفنان فريد شوقي والفنان كوكا والفنان نور الدمرداش على الرغم من نجاح الفيلم عند عرضه في دور السينما قبل 61 عاما واستمرار نجاحه عند عرضه على شاشات التلفزيون، إلا أنه يحمل بعض الأخطاء التي قد تؤثر على تجربة المشاهدة للجمهور.

إحدى الأخطاء الملاحظة في الفيلم تتعلق بمشهد يظهر فيه فريد شوقي بدور “عنتر” وهو يساعد “كوكا” في تعلم كيفية إطلاق النار، حيث يظهر وضع فاكهة فوق رأس شخصية سعيد أبو بكر بدور “شيبوب”.

الفيلم يسرد حكاية حياة “عنتر ابن شداد”، الذي ولد من أمير بني عبس وزبيدة جارته، ورغم تنكيل عائلته به، إلا أنه يقع في حب “عبلة”. ورغم ذلك، يجبر والدها على الزواج من أمير آخر، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر والصراعات في القصة.