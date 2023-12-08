انت الأن تتابع خبر بعد انفصالها عن يوسف الشريف.. إنجي علاء على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت المؤلفة إنجي علاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، صورة من أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، خلال تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدوته الثالثة، وظهرت بدون الفنان يوسف الشريف بعد أن انفصلت عنه.

إنجي علاء على السجادة الحمراء

شاركت أنجي علاء متابعيها و جمهورها، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صور لها علي السجادة الحمراء، معلقة:” اتشرفت بحضور جزء من فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، و سعدت بالمشاركات المصرية و العربية المشرفة، شكرا للقائمين على المهرجان لدعم الإبداع و الفن و تطور صناعة السينما العربية”.

انفصال يوسف الشريف و إنجي علاء

في سياق متصل، أعلنت المؤلفة إنجي علاء مؤخرًا، خبر انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك بعد زواج دام 14 عام، على خاصية القصص القصيرة” إنستجرام”، و كذلك على صفحته بمنصة “إكس”، حيث كتبت” قدر الله و ما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء و يوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود و المعزة و الاحترام المتبادل”.

و أضافت قائلة:”تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا، ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لينا الخير اللي فيه الخير، و أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا مشوفتش منك غير كل خير و ربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شيئ”.