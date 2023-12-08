نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تنشر مقطع فيديو برفقة ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة حورية فرغلي مقطع فيديو برفقة النجم ياسر جلال، من أحدى المناسبات الوطنية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C0kUO5uL4rd/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلقت حورية فرغلي: “الفنان الجميل ياسر جلال مبسوطة إني شوفتك جدا”.

ويستأنف الفنان ياسر جلال تصوير مشاهده داخل أحد الاستديوهات الداخلي بالقاهرة، ويشاركه في تلك المشاهد الفنانة اللبنانية نور أمام كاميرات المخرج إسلام خيري.

قصة العمل

وتدور قصة مسلسل ألف ليلة وليلة في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

ومسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج سعدي وجوهر، وتأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

آخر أعمال ياسر جلال

ويذكر ان اخر اعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان 2024

شارك في بطولة العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرض حاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

ويذكر أن شارك النجم ياسر جلال في مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، إياد نصار، وغيرهم، وبجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.