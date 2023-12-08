نيكولاس كيدج يُكرم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدير التنفيذي لمهرجان البحر الاحمر السينمائي تكريم النجم العالمي نيكولاس كيدج بعد حصوله على الأوسكار.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركةعدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

كما تم تكريم أيضا الفنانة نبيلة عبيد في حفل الافتتاح وأعربت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة، لتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت نبيلة خلال لقائها مع برنامج عرب وود: “شايفة في طفرة حاصلة في حاجة حلوة جدا حاصلة وبتحصل وإن شاء الله كل حاجة تبقىعلى خير”.





وتابعت: “ أنا سعيدة بالتطور اللي حصل ده كل ما بشوف حاجة بلاقي فيها تطور فببقى سعيدة ومبسوطة بيه”.

أبرز الحضور

حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، آسر ياسين، وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال

يعد آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، وعرض العمل في السباق الرمضاني عام 2020، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: ناديةالجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، هنادي مهنا، لقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل منتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعنضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهندون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا، وتتطور الأحداث بعد ذلك.