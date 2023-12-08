أحمد مجدي يخطف الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف الفنان أحمد مجدي، الأنظار خلال حضوره ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك من خلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

إطلالة أحمد مجدي

وظهر أحمد مجدي ببدلة من اللون البيج كلاسيكية مما لفت انتباه متابعيه.

الأجهر

شارك الفنان أحمد مجدي في بطولة مسلسل "الأجهر" بطولة النجم عمرو سعد، وتعاون فيه مع درة وسارة سلامة، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح.

وعد إبليس

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد مجدي فى مسلسل "وعد إبليس"، الذي يعرض عبر منصة شاهد vip، يتكون من 6 حلقات، بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، فتحي عبد الوهاب، ونيللي كريم، والنجمة الأمريكية بولا باتون، وأحمد مجدي، ويعقوب الفرحان، وإخراج البريطاني كولن تيج، وتم تصويره في العديد من الأماكن، منها الأهرامات وشوارع القاهرة ليلا، مع فريق مخاطر شارك في سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أحمد مجدي هو مسلسل المشوار الذي عرض في السباق الرمضاني السابق من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، غيرهم، العمل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين.

وجسد أحمد مجدي خلال المسلسل مقدم من مباحث الآثار "المقدم علاء من مباحث الآثار وهو محقق شرطة يطارد بطل المسلسل ويحاول إيقاعه في جريدة الاتجار بالآثار".

كما تدور أحداث المسلسل حول ترك ماهر بلدته رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة المكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس، ولكن يعود رجل الأعمال وجيه ليطارده وسط احداث أخرى مليئة بالإثارة والتشويق.