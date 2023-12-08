الفيلم اللبناني المصري الفرنسي "بتتذكري" يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم اللبناني المصري الفرنسي المشترك "بتتذكري" بجائزة اليسر الذهبي كأفضل فيلم روائي قصير في المهرجان.



وهي الجائزة التي تسلمتها مؤلفته ومخرجته داليا نمليش وهو إنجاز كبير للفيلم في عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان البحر الاحمر السينمائي.

الفيلم تأليف وإخراج اللبنانية داليا نمليش.

بوستر فيلم بتتذكري

مؤلفة ومخرجة “بتتذكري” تلقي كلمة شكر بعد تسلمها جائزة الفيلم من مهرجان البحر الأحمر

وألقت كلمة شكرت فيها المنتجين وجدها وجدتها لأنهم مصدر إلهامها للفيلم واضافت أنه في ظل ما يحدث عالميا فعلى السينمائيين أن يحلموا بتغيير العالم وجعله وافضل وهو ما يجب أن يعمل عليه كل من يعمل في هذه الصناعة والا يتوقفوا عنه ابدا.

فريق عمل فيلم “بتتذكري”

والفيلم من إنتاج الفرنسية مارين فايان من خلال شركتها ديوبيريز فيلمز Dewberries Films والمنتج المصري محمد تيمور من خلال شركته كايوس فيلمز Chaos Films

ويلعب بطولته النجوم سيهام حداد وزافين باركليني وايتيان عيال وتمارا خوري ودانا ميخائيل.

أحداث فيلم “بتتذكري”



وتدور أحداثه في إطار انساني بين زوجين عجوزين بعد إصابة الزوج بمرض الألزهايمر ورحلة بين الماضي والحاضر في عقل كل منهما.