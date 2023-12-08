أوكا يحتفل بعيد ميلاد مي كساب: "أحلى وأجمل حاجة في حياتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل مطرب المهرجانات أوكا، بعيد ميلاد زوجته النجمة مي كساب الـ41، حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه في إنستجرام.



وشارك أوكا، صورة برفقة زوجته مي كساب، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا مراتي يا حبيبة قلبي يا احلى وأجمل حاجة حصلت في حياتي ودايما تبقي معايا وميحرمنيش منك أبدا وعلي طول تبقي كويسه وبخير”.













أحدث أعمال مي كساب





تشارك الفنانة مي كساب، خلال هذه الفترة في بطولة مسلسل "العتاولة" الذي يقوم ببطولته كلا من النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي،ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024.





وتجسد الفنانة مي كساب خلال الأحداث شخصية طليقة الفنان أحمد السقا.

ومسلسل "العتاولة" ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الإجتماعية، وهو مكون من 30 حلقة، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسمسمرة، مي كساب، حنان يوسف، وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي الفنانين.





آخر أعمال مي كساب





ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاجشركة ميديا هب سعدى – جوهر.



