إلهام شاهين تهنئ الفائزين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "من نجاح لنجاح"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة إلهام شاهين الفائزين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تم تكريمهم في حفل ختام المهرجان.





وشاركت إلهام صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مبروووووووووووك لكل الفائزين بالجوائز فى ختام مهرجان البحر الأحمر بجده.. وألف مبروك جائزة أحسن ممثل للفنان الفلسطيني صالح بكرى عن فيلمهالأستاذ the teacher اللذى حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصه”.





وتابعت: "والذى تم تصويره فى فلسطين.. جوائز مستحقة.. شكرا مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى.. وكل مهرجانأنتم طيبين.. من نجاح لنجاح أكبر بإذن الله".







إلهام شاهين تعلق على إطلاق إسم عادل إمام على أحد الكباري





وشاركت إلهام صورة تجمع عدة صورة لها برفقة عادل إمام، وعلقت عليها قائلة: “مبروووووووووووك علينا إطلاق إسم النجم الكبير والصديق الغالى عادل إمام على كوبرى جديد لتخليد إسمه.. عادل إمام رمز وطنى وفنى كبير تربع على عرش النجوميه سنين طويله فى كل مراحل عمره”.





وتابعت:”و أسعدنا بفنه فى المسرح والسينما والتليفزيون تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن شكرا للدوله المصريه تحيا مصر”.





إلهام شاهين تشارك في مهرجان قرطاج





وكانت قد شاركت الفنانة إلهام شاهين بمهرجان أيام قرطاج المسرحي بدورته الـ 24 وظهرت إلهام في الصور وهي ترتدي الشالالفلسطيني تضامنًا مع القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الشال الرامز للقضية في الافتتاح بقوة، كما وضعه مدير عامالمهرجان الدكتور معز المرابط.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاقالمسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).





جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا،"دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.

آخر أعمال إلهام شاهين





يذكر أن، إلهام شاهين شاركت كضيف شرف في فيلم "مستر إكس" الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته أحمدفهمي، وهنا الزاهد.

كما شاركت مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2022. وخاض بطولته منة شلبي، أحمد السعدني، محمدحاتم، أحمد حلاوة، أيمن عزب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.





