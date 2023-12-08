نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة: قررت عدم حذف مشاهد لـ مصطفي درويش في فيلم "الشماريخ" تكريما له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة عن تجربته مع وجود أطفال في أعماله وذلك خلال إستضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة ON.

وقال عمرو سلامة: "أنا قررت إنى مش هعمل أفلام فيها أطفال لأنه شيء صعب جدا، ومن أول فيلم عملته وبطله طفل ومن وقتها قررت مخلفش، لأنى كنت بتعامل مع 300 طفل، فحاسس إنى أخدت جرعتى مع الأطفال من وقتها لأن أنا بحب أى طفل لمدة نص ساعة بس تقريبا، ومش بعرف اتعامل معاه إنه طفل ولكن بتعامل معاه إنه حد كبير".

عمرو سلامة: فيلم شماريخ كنت مصمم إن ميبقاش في أطفال

وأضاف: "في فيلم شماريخ كنت مصمم إن ميبقاش في أطفال، ولكن أنا بكتب حسيت شخصية آسر معندهوش لحظة يبتسم أو يكون في شق معين يبينه، وحسيت إن في مشهد طفل معاه هيبين الجزء ده لإنه طول الوقت بيتعامل مع جرائم".

آسر ياسين: مصطفي درويش ابن بلد وجدع جدا

وعن الفنان الراحل مصطفى درويش قال آسر ياسين: "اتعرفنا على بعض في مسلسل بـ 100 وش، وعلى آخر المسلسل بقينا أصحاب جدا، وحتى لما خلصنا تصوير كنا بنسأل على بعض، واتوطدت علاقتنا ببعض وقعدتنا كانت أخوية، وهو ابن بلد وجدع جدا".

وتابع حديثه: "مشاركة مصطفي درويش كان ترشيح من آسر ياسين ولما عرضنا عليه الدور، اتكلمت معاه أكتر وعرفت كتير عن حياته وأسرته، ولما دخلنا تصوير الفيلم لقيت كيميا جميلة بين آسر ومصطفى".

أوضح عمرو سلامة أن مصطفى درويش كان لديه مشاهد تصوير متبقية، ورغم عدم تصديقه لما حدث من الناحية الإنسانية، قام بإجراء تغييرات في تلك المشاهد وحل المشكلة بحيل مبتكرة، بهدف الحفاظ على جودة الفيلم. وأشار إلى أنه لم يقم بحذف أي مشهد للراحل مصطفى درويش، كرمًا لذكراه.