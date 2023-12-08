حمو بيكا يطرح أحدث أغانيه "الدنيا بايظة" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا خلال الساعات الماضية، أغنيته الجديدة بعنوان "الدنيا بايظة"، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وأغنية الدنيا بايظة من غناء حمو بيكا وأحمد موزة، وكلمات شمس الناسف.





حمو بيكا يحتفل بسبوع إبنته تاج



أثار مطرب المهرجانات جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب احتفاله بسبوع ابنته تاج، في إحدى قاعات الزفاف، برفقة زوجته شمس والعديدمن الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلى عدد من مؤديي المهرجانات.

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه لحظات احتفاله بسبوع طفلته الأولى تاج، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك”، حيث حرص في بداية الحفل على الوصول إلى قاعة الاحتفال، مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف، كما أظهرتالصور ارتداء زوجته شمس مجموعة هائلة من الذهب مما أثار جدلًا واسعًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوم المهرجانات في سبوع نجلة حمو بيكا

وحرص عدد من نجوم مطربين المهرجانات على الحضور، وعلى رأسهم مؤدي المهرجانات الشعبية إسلام الملاح ونور التوت وعمرو سلامةسبوع تاج ابنة حمو بيكا، مؤديين عددًا من مهرجاناتهم للحاضرين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أحدث أعمال حمو بيكا





وطرح بيكا خلال الأيام الماضية أغنية بلعب بشياكه وهي من غناء حمو بيكا وعصام صاصا ومودي أمين، وكلمات الشاعر الفاجر.





حمو بيكا يدعم الشعب الفلسطيني

طرح حمو بيكا أغنية جديدة بعنوان فداكي يا فلسطين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، دعمًا لأهالي فلسطين فيظلالأحداث الجارية، وأعلن بيكا عن نيته في التبرع بكل أرباح أغنية فداكي يا فلسطين إلى أهالي غزة، وذلك من خلال منشور عبر حسابهالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب خلال خاصية استوري: طبعا أنا فنان وفي ظل الظروف اللي بتمر بيهافلسطين وأهالينا هناك، أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي، فعشان كدا، قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100٪ منأرباحها هتبرع بيها لدعم اخواتنا في غزة.





آخر أعمال حمو بيكا





ويذكر ان اخر اعمال حمو بيكا هو مهرجان (حبيبي ده)، جاء بالتعاون مع عمرو الجزار وأميرة الذهب ومن توزيع غيتو الدخلاوي، كماطرحأغنية تحمل اسم "دلوقتي إحلوينا" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور.











