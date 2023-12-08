نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرجة فلسطينية توجة رسالة شديدة اللهجة: "أوقفوا الإبادة الجماعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاز الفنان الفلسطيني صالح بكري على جائزة "أفضل ممثل" في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي عن دوره في فيلم "الأستاذ"، الذي قدمته جويل ميكانان، ورغم فوزه، لم يكن حاضرًا لاستلام جائزته، مما دفع تقريباً إلى الإعلان عن جائزة أخرى.

وقامت المخرجة الفلسطينية، فرح النابلسي، بالطلب من فريق التنظيم بتسلم الجائزة نيابة عن صالح بكري، وعندما صعدت إلى المسرح، أعربت عن فرحتها قائلة: “كمخرجة تهتم بممثليها، يسعدني جداً فوز صالح بكري. إنه ممثل فلسطيني صريح بشكل استثنائي. لقد عملت معه في السابق في فيلم 'الأستاذ'، وأعتبره أعظم ممثل على وجه الأرض. صراحته قوة فائقة تجعله فناناً لا يضاهى.

وأضافت: "وأعلم أنه لو كان هنا، لقال: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة، وتوقفوا عن قتل أطفالنا وأحبائنا في غزة"، شكراً لمهرجان البحر الأحمر ولجنة التحكيم على تكريمهم لهذا العمل الرائع وصراحته الفنية الفريدة.

ولاقت فرح النابلسي تفاعلا هائلا من الجمهور في المهرجان السينمائي بعد خطابها المؤثر.

يذكر ان فيلم "الأستاذ" هو أول فيلم روائي طويل للمخرجة والمؤلفة فرح النابلسي، التي رشحت لأوسكار أفضل فيلم روائي قصير عام 2021 عن فيلم "الهدية" وهو مدته 24 دقيقة.

أحداث فيلم الأستاذ

وتدور أحداث الفيلم حول مدرّس يكافح في مدرسة فلسطينيّة للتّوفيق بين التزامه المحفوف بالمخاطر للمقاومة السّياسيّة، ودعمه العاطفيّ لأحد الطلّاب، وفرصه للعثور على الحب مع عاملة متطوّعة.

الفيلم شارك في الدورة الثامنة والأربعين لمهرجان تورونتو السينمائي، حيث يقوم صالح بكري بتجسيد شخصية المدرس "باسم"، يعاني بسبب حادث مأساوي ألمَّ به، أدى إلى انهيار زواجه بعد تأثر ابنه، وينغمس في حياة طلابه، الأخوين آدم ويعقوب، اللذين يتعرض منزلهم لهدم مفاجئ بواسطة الجرافات، ما يتسبب في اضطرابات كبيرة لعائلتهم. يحاول الفيلم رصد جهود ناشطة اجتماعية بريطانية، إيموجين بوتس، التي تم تكليفها بمساعدة يعقوب والتقرب من باسم مع مشاركتهما في تجاربهم الصعبة.