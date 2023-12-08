آخر ثلاث ليالي.. سماء إبراهيم تروج لعروض مسرحية "الحفيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة سماء إبراهيم لأخر ثلاث من مسرحيتها "الحفيد، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت سماء البوستر الرسمي للمسرحية، وعلقت عليه قائلة: "إن شاء الله اخر ثلاث لياليي في الموسم الحالي لعرض مسرحية الحفيدالجمعه 7 ديسمبر الخميس 14 الجمعة 15 وجودكم يسعدنا".









تفاصيل أسعار المسرحية



تكلفة تذاكر مسرحية "الحفيد" تتنوع بين 60 و80 و110 جنيهًا، ويمكن حجز التذاكر فقط من خلال المسرح دون إمكانية الحجز عبرالإنترنت، ويتطلع الجمهور لاستمتاع بعودة هذه المسرحية إلى المسرح القومي لاستعادة الحيوية والروح الفنية.

والمسرحية من المقرر عرضها يوم السبت الجاري الموافق 11 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على خشبة المسرح القوميبالعتبة، لمديرة الفنان أيمن الشيوي.



طاقم عمل المسرحية



أبطال المسرحية يضمون سماء إبراهيم، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب،وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الآخرين.





أحدث أعمال سماء إبراهيم





وتعاقدت سماء مؤخرًا، على المشاركة في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب، والمقرر عرضه في السباقالرمضاني المقبل 2024.





أحداث مسلسل "بـ 100 راجل"



المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، وتجسد الفنانة سمية الخشاب خلاله دور سواقة ميكروباص، تمر بظروف وعقبات صعبة، وهومكون من 15 حلقة، ومن إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان.



