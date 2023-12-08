نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة فراج تطرح "بنت قوية" وتهديها لكل سيدة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة والإعلامية أميرة فراج، أداءً غنائيًا جديدًا بعنوان "بنت قوية" للفنان الأردني عزيز مرقة، حيث قدمت هذا الأداء عبر قناتها على يوتيوب وعلى جميع منصات الموسيقى.

أغنية بنت قوية

وبدأت أميرة فراج حملة الترويج عن أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت أميرة فراج جزءا من الأغنية وعلقت عليها قائله: "إهداء إلى كل امرأة وبنت قوية تتحمل صعوبات وتحديات الحياة.. تحية لك يا من أعطيت للحياة معنى".

وتابعت: "تحية لك يا من زدت الكون غنى.. إلى كل سيدة فلسطينية عانت وتحملت وصبرت وجاهدت وفقدت أعز ما تملك، كوني قوية كما أنتِ، أنت أميرة وبدونك لا تحلو الحياة"، متوجهه بشكر خاصة للفنان عزيز مرقة، والمخرج عمر شرقي".

ويذكر أن الفنانة والمذيعة أميرة فراج قدمت خلال الفترة الأخيرة عددا من الأغاني "الكوڤر" لفنانين مختلفين من بينهم، حسين الجسمي، وفضل شاكر، وغيرهم، استعدادًا لطرحها عملا غنائيا جديدا خاصا بها في الفترة المقبلة.

أخر أعمال عزيز مرقة

وكانت آخر أعمال الفنان عزيز مرقة هي أغنية بعنوان "مجنناني" التي تم تصوير كليب في إحدى المدن الساحلية وفي أجواء صيفية.

أغنية مجنناني

وجاءت أغنية «مجنناني» لـ عزيز مرقة من ألحانه، كلمات محمد شافعى، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، والفيديو كليب من إخراج بيشوى يسى، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

يذكر أن الفيديو كليب الأول لأغنية «مجننانى» لاقى الإعجاب على مواقع السوشيال ميديا، وتصدر وقتها ترند يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، وقد تم تصويره فى قرية بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرته فى إطار تشويقى رومانسى، ملئ بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، ونقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير رغبة الجمهور، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل فى أحد البرامج الشهيرة.