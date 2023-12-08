نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي داعمًا فلسطين: "متوقفش كلام عن مجزرة غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد فهمي رساله لمتابعيه، يحثهم من خلالها على مواصلة دعم من خلالها القضية الفلسطينية، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب فهمي عبر حسابه قائلًا: “فلسطين قضية مش ترند متوقفش كلام عن مجزرة غزة اللي بيحصل اليومين دول ابشع بكتير من اللي كان بيحصل قبل الهدنة متزهقش وكمل نشر وكلام”.





تصريحات أحمد فهمي في برنامج "AB Talks”





وكان قد حل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks "والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



ويعتبر الظهور الأول لـ" فهمي" عقب انفصاله عن هنا الزاهد، ونكشف لكم أهم تصريحاته:



وقال أحمد فهمي خلال اللقاء: "عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدا... ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدا وقت الجامعة... ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص".

وعن علاقته بوالده قال أحمد فهمي: "والدي صاحبي جدا وأمي ست عافرت كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة... وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال".

وعن عدم إنجابه قال: “أنا متأخر في الخلفة لإن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام،وطفولتي هي أهم حاجة، وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جواه”.

وتحدّث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلًا: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكانعشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيفمش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".





أخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي مؤخرًا في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتدور أحداث الذييقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروفإعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”

مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهويدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًابنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب،حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمدصلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.