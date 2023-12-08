انت الأن تتابع خبر ذهب وقاعات ضخمة وسيارة كلاسيك .. هجوم على سبوع ابنة حمو بيكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار سبوع ابنة حمو بيكا مؤدي المهرجانات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حجم المصروفات على السبوع حيث أقام بيكا السبوع في إحدي قاعات الأفراح الكبيرة وظهر في أكثر من لقطة البذخ في إقامة سبوع الولودة الأولي له والتي أطلقا عليها اسم تاج.

وكانت أبرز لقطات سبوع ابنة حمو بيكا والتي سببت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي حجم المشغولات الذهبية الكبيرة التي ترتديها زوجته وظهرت به خلال السبوع مما لفت أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال عن سبب ارتدائها كل تلك المشغولات في حفل صغير.

تفاصيل سبوع ابنة حمو بيكا

كما ظهر مؤدي المهرجانات خلال سبوع ابنة حمو بيكا وهو راكب سيارة كلاسيك مكشوفة السقف رفقة زوجته والتي تعد غالية الثمن أيضا مما يدخل على حجم المصاريف الكبير على حفل صغير كان لا يستحق كل هذا البذخ وفق ما وصفه بعض المتابعين.

وحضر السبوع عدد كبير من مؤدي المهرجانات وفنان مثل سعد الصغير وعبدالباسط حمودة وعماد بعرور وطارق الشيخ وغاب عن الحفل صديقة حسن شاكوش والذي شاركه في عدد كبير من المهرجانات والحفلات خلال الفترة الماضية وكانا دائما الظهور سويا.

هجوم على سبوع ابنة حمو بيكا

وتسائل المتابعين عن سبب إقامة سبوع في احدي قاعات الأفراح الكبيرة وكذلك ارتداء زوجته مشغولات ذهبية كثيرة للغاية

فيما علق حسن شاكوش عن سبب غيابه عن الحفل معللا انه لم يتم دعوته على السبوع وأنه لا يحضر أي مناسبة إلا بعد ان يقوم صاحبها بدعوته ولم يفعل حمو بيكا ذلك مشيرا إلي أن حمو بيكا يغار منه ويكره له الخير وهو السبب وراء عدم دعوته للحفل.