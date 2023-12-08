كندة علوش تهاجم الكيان الصهيونى: "منافق ويروي الأكاذيب"

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة كندة علوش بشن هجومًا على الكيان الصهيونى بسبب الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها في حق أهل غزة وخاصة أطفالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس.





منشور كندة علوش





وكتبت كندة قائلة: "إنه لعالم بائس ذلك الذي يدعو لعدم أكل لحوم الحيوانات خوفًا على أرواحها ولا يكترث لموت الأطفال، إنه لعالم مظلم ذلكالذي يحاضر بملايين الصفحات عن نبذ العنصرية وقبول الآخر، يعتبر ملايين الفلسطينيين جنسًا أدنى وإبادتهم بهذا الشكل البشع لاتستدعي التحرك".





وتابعت علوش: "إنه لعالم منافق هذا الذي نعيش فيه. آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية أغرقنا بها الغرب،هو اليوم يضرب بها عرض الحائط وهو يشارك بدم بارد بقتل أطفالنا وأهالينا في غزة".





كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية





تحرص الفنانة كندة علوش بشكل مستمر دعم القضية الفلسطينية، وتطالب العالم للوقوف ضد المجزرة البشرية التي تحدث في قطاع غزة،والذي أسفر عنها قتل الآلاف يوميًا بشكل مستمر.

فنشرت كندة علوش تغريدة عبر حسابها على موقع “أكس” معلقة: “وماذا بعد ننتظر نهاية الأحداث ولا تأتي نشاهد الحدث من وراءالشاشات نسمع صراخ الأمهات وبكاء الأطفال ولا نستطيع مد يد العون ولا المواساة، الألم يأخذ أشكالًا مختلفة كل يوم لكنه يأبى أن يفارقالقلوب، نخاف أن نعتاد الأمر أو أن نعود للانغماس في حياتنا اليومية هربًا من الكآبة، ما العمل نمر على الصور والأخبار نريد أن نكونفاعلين ولكن لاسبيل لذلك”.

وكانت قد أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوحالفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.



فنشرت كندة علوش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذالعنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء".



وتابعت كندة علوش: "لا يحق لأحد أن يتكلم، ‏تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العالم وكذبه ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفالفليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية".







آخر أعمال كندة علوش





ويذكر أن آخر أعمالها هو الفيلم الروائي السوري نزوح للمخرجة سؤدد كعدان بطولة كندة علوش وسامر المصري في سينما زاوية للأسبوعالثاني على التوالي، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على عروض الفيلم في الأسبوع الأول، إذ انطلق الفيلم تجاريًا يوم 30 أغسطس.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة،لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.