نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة خالد حلمي شقيق أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات و أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي ببنها، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي.

ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".

و يذكر أن حرص الفنان أحمد حلمي على مواساة ريهام عبدالغفور، ومساندتها بعد حزنها الشديد لفقدان والدها، وظهر بجانبها في الجنازة، ومرسوم على وجهه علامات الحزن، والصدمة من السرعة التي توفي بها والدها.

و لم يكتفِي أحمد حلمي، بالتواجد في الجنازة فقط، ولكن أيضًا نشر فيديو للفنان الراحل، وهو يقول فيه قصيدة «الكلمة» الشهيرة، التي قدمها في إحدى الحفلات أمام مجموعة كبيرة من الجمهور، الذي صفق له من شدة إتقانه للغة العربية، ومخارج الحروف.

و في سياق متصل حل الفنان أحمد حلمي، ضيفا على الإعلامي محمود سعد فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه سولد أوت والمعروض حاليا على شاشة سي بي سي.