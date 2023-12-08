نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة ريهام عبدالغفور تدعو لوالدها بعد رحيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور بوست من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تدعو فيه لوالدها بعد وفاته في أول ليلة جمعة تمر عليه.

و علقت عليه قائلة، يارب فى ليلة الجمعة إرحم روحًا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء آللهم إرحمة وأغفر له وأنظر له بعين لطفك وكرمك وأبدلة دارًا خيرًا من دارة وأهلًا خيرًا من أهله وأدخلة الجنة دون حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور العزاء في والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كريم عبد العزيز، منه شلبي وهنا الزاهد وهنا شيخة والفنان القدير نبيل الحلفاوي وشيري عادل، ويحيى الفخراني ومصطفى شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد خالد صالح وكريم فهمي وانجى المقدم، وغيرهم.