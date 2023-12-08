نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يستعد لأحياء حفلة رأس السنة الجديدة ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد وائل كفوري لأحياء حفل رأس السنه الجديدة في بيروت وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام.

و نشر وائل كفوري البوستر الدعائي للحفل وسيقام الحفل يوم 31 من ديسمبر ببيروت والذي سيشاركه فيه ميشيل فضل، وقام أيضا بترويج للحفل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويغني وائل كفوري خلاله باقة من أجمل أغنياته.

آخر حفلات وائل كفوري

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، شارك مؤخرا في إحياء حفل في المملكة العربية السعودية مع إليسا على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفاعل الجمهور مع وائل كفوري أثناء غنائه لأغنية ليل ورعد، وذلك خلال حفله الغنائي مع إليسا في السعودية، وشهد حفل وائل كفوري، واليسا، حضور جماهيري كبير، منها جزء كبير من ذوي الهمم.

من هو وائل كفوري ؟

لقب بعدد من الألقاب عبر بعض الملحنين مثل «العندليب الطائر» من قبل الملحن شاكر الموجي، «كامل الأوصاف» من قبل الملحن وسام الأمير، لقب أيضا عبر إحدى المطبوعات اللبنانية «ربيع قلب الشباب»، كما لقب عبر جمهوره بملك الرومانسية أو بملك الإحساس.

و هو ابن إيميل كفوري ووالدته هدى شربل، لديه أختان وأخ واحد «ريما، ميرنا، وميلاد» وهو الثاني بين إخوته بعد ريما وتأتي بعده ميرنا ثم أخوه ميلاد، ينتمي إلى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

و تعلم آداء المواويل من والده السيد إيميل، عندما أنهى دراسته الثانوية، ذهب إلى بيروت لإكمال دراسته في كلية روح القدس بجامعة الكسليك وفي هذه الأثناء سمع عن برنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر وشارك فيه بدورته 92/93 الذي شارك فيه في نفس الدورة: ديانا حداد - كلودا الشمالي -اليسا - كاتيا حرب -جوانا ملاح - معين شريف - كاتيا فرح.