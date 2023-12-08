فن ومشاهير

شاهد.. وهابيات تضئ معهد الموسيقي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. وهابيات تضئ معهد الموسيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر  للفرقة القومية العربية للموسيقي يقام حفل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي في الثامنة مساء الاحد 10 ديسمبر علي مسرح معهد الموسيقي العربية. 

 

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و  يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبى بيقولى، خايف اقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الايام.. اداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، احمد عصام وريم كمال. 

 

 

 

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 الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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