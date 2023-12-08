نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي منصور يكشف سر عن الراحل محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان مصطفى منصور عن فخره بالوقوف أمام الساحر محمود عبدالعزيز في عملين وهنا "رأس الغول"، و"جبل الحلال"، لافتا إلى أن العمل معه غاية في المتعة كما أن تعلم منه الكثير.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية ببرنامج" السر" الذي يقدمه الثنائي سارة هادي، وتامر لاشين على فضائية النهار، أن الراحل محمود عبدالعزيز كان يقضي معظم وقته في اللوكيشن ممسكا بورق المشاهد وحينما جاء ليتعرف عليه أول مرة ترك السيناريو ووقف له مرحبا به، متابعا: "قال لي أهلا بحضرتك وقام واقفا وتابع وإن شاء الله نعمل شغل كويس".

وتابع منصور، أن عبدالعزيز كان غاية في الاحترام والفنان أخلاق، فرغم كونه قيمة فنية كبيرة لكن كان متواضعا.

نبذة عن محمود عبدالعزيز

ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

وفاة محمود عبدالعزيز

توفي في يوم السبت 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما في الساعة الثانية عشر ودُفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربّى فيه.