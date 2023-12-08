بهذة الطريقة.. أسعاد يونس تروج لفيلها الجديد عصابة عظيمة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الإعلامية إسعاد يونس بوستر فيلم عصابة عظيمة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام و تشوق جمهورها لموعد طرح الفيلم.

و علقت عليه قائلة، فاضل شهر واحد بس على وصول عصابة عظيمة !.

و يذكر أن طرحت الشركة المنتجة للفيلم بوستر للفيلم وتتصدرة إسعاد يونس وهي فوق مورجيحه.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فريق عمل فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

ما هي آخر أعمال إسعاد يونس في السينما ؟

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.