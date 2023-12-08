نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يكشف تفاصيل فيلم شماريخ لبرنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج عمرو سلامة عن أحدث أعماله السينمائية والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي "شماريخ".

وقال عمرو سلامة أثناء مقابلته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي: فكرته بدأت عام 2008 وبعت لآسر ياسين نسخة على الميل الخاص به وقت تصوير زي النهاردة وحكيت له الفكرة وأحبه كثيرًا".

وأضاف عمرو سلامة: "آسر ياسين هو من اقترح اسم فيلم شماريخ، مشيرًا إلى أنه على مدار سنوات كثيرة كانوا يتناقشون في أحداث الفيلم حتى اتفقوا على تنفيذه.

وتابع: "قعدت مع آسر على مدار سنين نقول هنعمله وبعدين نرجع نفتكره، لحد ما قعد معايا آسر ذات مرة وقالي نسمي الفيلم شماريخ".

واستكمل: "قعدت مع آسر على مدار سنين نقول هنعمله وبعدين نرجع نفتكره، لحد ما قعد معايا آسر ذات مرة وقالي نسمي الفيلم شماريخ".

فكرة الفيلم



وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم "شماريخ" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية،ويلعب آسر ياسين دور رجل يدعى رؤوف خلال أحداث الفيلم، ويأمره والده سليم تاجر المخدرات بقتل المحامية ابنة أحد أعدائه وتلعب دورها أمينة خليل، بل يحاول رؤوف مساعدتها من أنياب والده.

أبطال فيلم شماريخ

وفيلم شماريخ من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وضم العديد من الفنانين مع آسر ياسين وأمينة خليل، منهم مصطفى درويش، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الطفلة لافينيا نادر، محمد ثروت، سامي مغاوري، هدى المفتي، محمود السراج.

إيرادات فيلم شماريخ

وحصد فيلم شماريخ على 1،592،605 جنيهات، أمس، ويحتل المرتبة الأولى في إيرادات شباك التذاكر المصرية، حسبما أوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ القاهرة 24.

أفلام منافسة لـ شماريخ





ويتنافس فيلم شماريخ مع 9 أفلام أخرى في شباك التذاكر المصري، هي فيلم وش في وش، فيلم بلوموندو، فيلم العميل صفر، فيلم سنة أولى خطف، فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، فيلم الخميس اللي جاي، فيلم حسن المصري، فيلم البعبع، فيلم أولاد حريم كريم.

عرض فيلم شماريخ

جدير بالذكر أن فيلم شماريخ تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، منذ بضعة أيام، قبل عرضه في مصر.

