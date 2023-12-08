ياسمين عبد العزيز تنعي أحمد حلمي في وفاة شقيقه

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تعزية النجم أحمد حلمي في وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، والذي توفي صباح اليوم الجمعة، آثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

قامت النجمة ياسمين عبد العزيز بالتعزية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”، حيث نشرت صورة للفنان أحمد حلمي وشقيقه، وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله.. ربنا يرحمه”.

أحمد حلمي يعلن موعد تشييع جثمان وعزاء أخيه

ونشر الفنان أحمد حلمي، منذ قليل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة شقيقه الأكبر المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات وموعد ومكان العزاء، حيث علق قائلًا: “توفي إلي رحمة الله أخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر، نسألكم الدعاء”.

سالي حلمي تنعي أخيها خالد حلمي

يذكر أن توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".