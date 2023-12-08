نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الإعلان الرسمي الثاني للفيلم الفانتازي المنتظر حوجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت إيمج نيشن أبوظبي واستوديوهات MBC وفوكس ستوديوز اليوم الإعلان الرسمي الثاني للفيلم الروائي الخيالي حوجن للمخرج ياسر الياسري، وذلك عقب العرض العالمي الأول للفيلم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، كما حظى أيضًا بعرضين إضافيين في فوكس سينما خلال أيام المهرجان، ومن المقرر إطلاق الفيلم في شاشات السينما في السعودية ابتداءً من 4 يناير 2024.

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وبمجرد عرضه العالمي الأول، حصل فيلم حوجن على إشادات نقدية دولية، حيث وصفته سكرين دايلي بالملحمة الفانتازية الطموحة، التي تضاهي جودته أفلام هوليوود الضخمة، بينما جاء في فارايتي أن الفيلم فانتازيا مبهرة بصريًا بأسلوب سرد ممتع ومسلي، تنقل صورة معاصرة للأساطير العربية القديمة في العصر الحديث.

قصّة فيلم “حوجن

وتمزج قصّة فيلم "حوجن"، المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عبّاس "حوجن" الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، بين التراث الشعبي وجُملة من الموضوعات العصرية، ويتناول الفيلم مزيجًا من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب (براء عالم) يعيش بين البشر في مدينة جدّة العصرية والذي يكتشف حقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته ومغامراته في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولًا الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى سوسن (نور الخضراء)، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

شارك في تأليف الفيلم كل من ياسر الياسري، وإبراهيم عباس، وسارة طيبة، وحسام الحلوة، وهو إنتاج تنفيذي من ماجد الأنصاري ("زنزانة") وسعد البطيلي ("كرز").

إنتاج الفيلم

وتم إنتاج الفيلم من قِبل ياسر الياسري عبر شركته للإنتاج "أكس برودكشنز"، بينما نُشرت الرواية الأدبية عبر دار "يتخيلون للنشر والتوزيع"، التي أسسها ياسر بهجت وإبراهيم عباس.

و يُعد "حوجن" أحد أكبر المشاريع الفنية حتى الآن التي تنضوي تحت مظلّة الشراكة الإنتاجية المبرمة في عام 2019 بين شركة إيمج نيشن أبوظبي، و”استوديوهات “MBC، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" واستوديوهات ڤوكس، وهي ثلاث من أهم الشركات الإقليمية الناشطة في قطاع صناعة المحتوى الفني والترفيهي