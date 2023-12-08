نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تساند أحمد حلمي في عزاء شقيقه والأخير ينهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنان أحمد حلمي ينهار في عزاء شقيقه الأكبر خالد حلمي والذي توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعته سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".

وكما أعلن أيضا أحمد حلمي مكان وموعد العزاء وطلب الدعاء لاخيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال توفي إلي رحمة الله اخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الاحد الموافق ١٠ ديسمبر نسألكم الدعاء.

وفي نفس السياق ذهب عدد كبير من فنانين الوسط الفني أصدقاء أحمد حلمي ومنى زكي يساندوهم في هذا الحدث الصعب وياخذوا عزاء أخيه.

نبذة عن أحمد حلمي

و ولد أحمد حلمي في مدينة بنها، محافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة: "خالد"، و"أحمد"، و"سالي".

و عاش في المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده هناك، حيث سافر إلى السعودية في سن السادسة، ودرس في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون.

و تخرج حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور. بدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، ثم مخرجًا لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة، ثم في برنامج لعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل وقام بأول أدواره في فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي.