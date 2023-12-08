نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة ميرفت سعيد ما لا تعرفه عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميرفت سعيد والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 ديسمبر عام 2015.

من هي ميرفت سعيد؟

هي فنانة مصرية إسمها ميرفت أحمد محمد سعيد، ولدت في 17 أغسطس عام 1945بمركز تلا محافظة المنوفية، وتخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، وتزوجت من الفنان رياض الخولي وانجبت منه خمسة أولاد ولها شقيقة واحدة هي الفنانة راوية سعيد.

والدها كان يعمل مزارعًا ووالدتها ربة منزل لها من الأشقاء شقيقة واحدة هي الفنانة راوية سعيد تلقت تعليمها الإبتدائي بمدرسة تلا الإبتدائية المشتركة وواصلت تعليمها حتى تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج أحبت الرسم منذ الصغر وشاركت في مسابقات عديدة على مستوى الإدارات التعليمية كما أحبت التمثيل وتقليد الشخصيات الفنية أو الشخصيات العامة سواء فى طريقة الكلام أو الحركة أو الملابس لاقت اعتراضًا كبيرًا من أسرتها عند عملها بالفن هى وشقيقتها ولكنها أصرت على مواصلة المشوار وتحقيق حلمها بدخول عالم الفن.



بدايات ميرفت سعيد

شاركت ميرفت سعيد فى أدوار ثانوية صغيرة أثبتت بها تمكن وكفاءة فى التمثيل وكانت البداية الحقيقية عام 1967 عندما شاركت في فيلمي "الدخيل، جفت الأمطار" وتوالت بعد ذلك أعمالها التي تنوعت ما بين التليفزيون والسينما والمسرح شاركت فى السينما فى عدد من الأفلام مثل ” الدخيل ” من بطولة القدير محمود المليجى والجميلة ليلى فوزى بفيلم ” جفت الأمطار ” مع العملاق شكري سرحان و القديرة سميحة أيوب بالإضافة إلى الفنانة سهير المرشدي وفيم ” من عظماء الإسلام ” والذي شارك فيه كوكبة كبيرة من ألمع النجوم وفيلم ” أيام الملح والماء ” وأخر أعمالها فى السينما ” كان فيلم ” جوبا ” مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة داليا البحيرى، في المسرح شاركت في مسرحيات كثيرة ومتنوعة أشهرها مسرحية المتزوجون عندما قامت بدور ” نفيسة ” زوجة الفنان جورج سيدهم ” حنفى ” كما شارك فى هذه المسرحية الفنان سمير غانم والفنانة شيرين ومن المسرحيات الأخرى التي شاركت بها ” العمر لحظة، سوق الحمير، باب الشعرية، خمس نجوم، الحزام ” تميزت الفنانة ميرفت سعيد بنبرة صوت مميزة فكانت لها بصمة في العديد من المسلسلات الإذاعية التى ظهرت فيها بأداء صوتي مميز مثل ”ابتسمت الدموع، الراقصون على النار، نص دستة عيال، نزوات قاتلة، بين للحنان، يافرحة ماتمت، مال اليتيم، أرملة وثلاثة أزواج، هذا الوجه الآخر، طلع دوت الخليج، كما شاركت الفنانة ميرفيت سعيد بأدوار مساعدة مميزة فى العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل: ”دعوة فرح، العارف بالله، ذو النون المصري، السقوط فى بئر سبع، حكاية شفيقة ومتولي، القضاء فى الإسلام، محمد يارسول الله، أحلام وردية، نهار وليل، حادي بادي، حبيبي الذي لا أعرفه، المفسدون في الأرض، سليمان الحلبي، متاعب المهنة، متى تبتسم الدموع، دعوة فرح ”.



أعمال ميرفت سعيد

من أبرز الأعمال التي شاركت بها الفنانة ميرفت سعيد مسلسل ” السقوط فى بئر سبع ” المأخوذ عن رواية الكاتب عبد الرحمن فهمي ” إبراهيم وانشراح ” وإخراج المبدع نور الدمرداش والذى تدور أحداثه حول إبراهيم شاهين الجاسوس المصري وزوجته إنشراح وأولادهم، هذا الجاسوس الذي سرب معلومات كثيرة إلى اسرائيل أثناء نكسة 67 وكانت زوجته تساعده في ذلك إلى أن تم كشف أمرهما وألقت المخابرات المصرية القبض عليهما وتم إعدام الجاسوس إبراهيم شاهين وتم الإفراج عن انشراح بعد 3 سنوات وتم تسليمها إلى اسرائيل مقابل الأسرى المصريين، شارك فى العمل ” سعيد صالح ، إسعاد يونس ، عبد الرحمن أبو زهرة، أبو بكر عزت، حنان ترك ، أحمد ماهر ، محمود الحديني، طارق لطفي ، خالد محمود، حمزة الشيمي، طارق الدسوقي، ميرفيت سعيد.

كما شاركت في حكاية شفيقة ومتولي الذي أنتج عام 1993 من تأليف محمود الشربجي وإخراج وفيق وجدي وتدور أحداث المسلسل حول قصة من الموروث الشعبي المصري لفتاة تدعى ” شفيقة ” يتيمة الوالدين ولا يوجد من أهلها سوى شقيقها الأكبر ” متولي ” الذي يقوم برعايتها وحمايتها بعد ذلك يتم استدعائه للجيش فيترك شقيقته بمفردها وشفيق تتميز بالجمال الذى يجعل منها مطمعًا للذئاب البشرية وبالفعل تقع في شرك أحدهم الذي استغل طيبتها وسذاجتها وأوهمها باسم الحب فوقعت معه في الخطيئة وبعد ذلك تنصل منها وابتعد عنها وعندما وصلت الأخبار إلى شقيقها متولي قرر العودة وقتلها ليسترد شرف عائلته، قامت ميرفت سعيد بدور ” فيكى ” كما شارك في المسلسل ” معالى زايد ،عبدالله غيث، سميحة أيوب ، جمال إسماعيل ، حمزة الشيمي، فتحية طنطاوي، أمال رمزي ، سمير حسني ، مي عبد النبي ، صلاح رشوان ، أحمد ماهر ، أسامة عباس .”



حياتها الأسرية ومعلومات عنها​​​

تزوجت الفنانة ميرفت سعيد من الفنان رياض الخولي وأنجبا خمسة أولاد لم يدخل أى منهم المجال الفني ولم تتحدث هي وزوجها عن حياتهما الأسرية في وسائل الإعلام أو الصحافة، تميزت ميرفت سعيد بحبها للعمل الخيري فكانت دائمة التبرع فى الجمعيات الخيرية والمشاريع التي تهدف إلى مساعدة الفقراء وكانت تكفل بعض الأيتام فى بعض من دور رعاية الأيتام وكانت ترسل مساعدات شهرية لبعض الأسر فى السر لتساعدهم على ظروف المعيشة الصعبة، أحسنت ميرفت سعيد تربية أولادها فعلى الرغم من عددهم الكبير إلا أنها أولهم هي ووالدهم أكبر رعاية واهتمام حتى يصبحوا ذو شأن عالي في المجتمع، بجانب حبها للعمل الخيري كانت تشارك ميرفت سعيد في أنشطة أخرى مثل ندوات وحملات توعية لتنظيم الأسرة وخطورة التدخين، ونجد إنها على الرغم من قلة تواجدها على الساحة الفنية إلا أن لها أدوار تعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.

وفاة ميرفت سعيد

عانت الفنانة ميرفت سعيد كثيرًا من مرض الكبد ولازمت الفراش قُرابة الثلاث سنوات وذلك لأنها اكتشفت مرضها في مرحلة متأخرة جدًا وسافرت إلى الخارج لتلقي العلاج وخضعت لعملية نقل كلى ولكنها لم تنجح بسبب سوء باقي أعضاء الجسم وتوفيت في مستشفي شاريتيه الجامعي في برلين وتم نقل جثمانها ودفن في مدافن العائلة بمحافظة المنوفية وكان ذلك فى سن صغيرة 48 سنة وذلك بسبب قصور فى وظائف الكلى الأمر الذي سبب لها المعاناة الشديدة ولفظت الفنانة ميرفت سعيد أنفاسها الأخيرة صباح يوم 18 ديسمبر 2015 وحضر الجنازة العديد من النجوم الذين أصابهم الحزن عقب سماعهم خبر وفاة الفنانة القديرة رحمها الله وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.