فن ومشاهير

في ختام عامها الأول.. "أنت مش لوحدك" تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استضاف متحف محمد ناجي بمنطقة الأهرامات الجولة الثانية عشر من المبادرة الثقافية المجتمعية " أنت مش لوحدك " التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بهدف احتضان ودمج الأطفال والنشء من ذوي الفئات والحالات الخاصة، من خلال إعداد يوم فني وثقافي وترفيهي يُقام بصفة شهرية.

متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال


وفي ختام السنة الأولى للمبادرة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم استقبل متحف محمد ناجي مجموعة من أطفال مدرسة أمل الهرم لضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية التابعتين لإدارة الهرم التعليمية يوم الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وأسرة المتحف قد أعدوا لهم برنامجًا متنوعاُ تتضمن جولة متحفية وورش فنية وفقرات غنائية.
تجدر الإشارة أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.

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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
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متحف محمد ناجي يستقبل مجموعة من الأطفال
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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