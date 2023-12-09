نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دورتها التاسعة.. تكريم إسم سعاد حسني في مسابقة ملكة جمال الأناقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات حفل مسابقة Miss elegant "ملكة جمال الأناقة" في دورتها التاسعة ومن المقرر إقامتها في يوم 16 ديسمبر الجاري، في فندق لوسيال، وذلك من أجل الإعلان عن الفائزة باللقب لعام 2024.

وقام المسؤولين عن المسابقة باختيار اسم الراحلة سعاد حسني، وتتسلم الجائزة التقديرية عنها شقيقتها السيدة جيهان

أعضاء لجنة تحكيم المسابقة

وتتكون أعضاء لجنة التحكيم من الفنان عمرو رمزي، الفنانة بسنت النبراوي.

وتتكون شروط التقديم للمسابقة miss elegant الموسم التاسع:

1 - لا يقل الطول عن 160 سم

2 - الوزن مناسب مع الطول وفقًا للمعايير الدولية

3 _ السن من 16 إلى 35 سنة

4 _ حاصلة علي مؤهل عالي أو طالبة جامعية أو في مدرسة لغات

5 _ تجيد اللغة الانجليزية

6- لديها مشروع سياحي تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر

7- لديها مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الوعمال الخيرية

8 _ حسن المظهر واللباقة وتجيد الحديث ولديها موهبة

9_ نشطة علة جميع مواقع التواصل الاجتماعي

القاب المسابقة

وسيضم هذا الموسم أكثر من لقب ومنهم:

-ملكة جمال الأناقة للمراهقين

- ملكة جمال مصر للسياحة (ستحصل على هذا اللقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر للأناقة)

- ملكة جمال مصر للسياحة

للمراهقين

- ملكة جمال الأناقة للياقة

- ملكة جمال الأناقة للنخبة

سيتضمن الحفل فعاليات ملكة جمال مصر للستينيات (العصر الذهبي) سوف تقوم كل فتاة باختيار شخصية من حقبة الستينات وتصميم فستان مستوحى من تلك الشخصية ومن ممثلات هذه الحقبة "نادية لطفي، سعاد حسني، فاتن حمامة، هند رستم"

والمتسابقة بأفضل تصميم ستحصل

على:

-لقب ملكة جمال مصر لستينيات

ويشهد هذا العام عمل استثناء وهو رفع سن التقديم في الموسم التاسع.

وأشار رئيس المسابقة إلى أن المسابقة تعتمد على أناقة الفكر والعقل والأسلوب قبل الشكل والجمال، إذ تختلف معايير الجمال من امرأة لأخرى، وتتضمن معايير اختيار ملكة الأناقة أن تكون مثقفة ولبقة ولديها طموح وتسعي لخدمة المجتمع والعمل الميداني والخيري وتنشيط السياحة الداخلية، وهذا هو معايير اختيار لجنه التحكيم للفتيات.

وتم التقديم هذا العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 750 فتاة وتم مراحل التصفيات من خلال السوشيال ميديا والمقابلات على مدار 3 شهور ولجان تحكيم إلى عدد 16 فتاة هم من سوف يتنافسون علي لقب miss elegant 2024 ووصيفات الملكة

وحيث يوجد القاب عديده منها ملكة السياحه ملكة جمال مصر الستينات ملكة الرياضة ملكة نخبة.