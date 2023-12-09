نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدوي عدو كاري.. شاهد ماذا قال حسن شاكوش عن حمو بيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن سبب غيابه عن عقيقة نجلة مؤدي المهرجانات حمو بيكا وذلك عبر لايف عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا “ أنا غير مستعد للانتقال من موقعي إلا إذا تمت دعوتي، وللأسف، لم يُدعَ إلي الاحتفال بعقيقة ابنته”

شاكوش وبيكا

و أشار “ إلى وجود أشخاص في مجاله يغارون على نجاحه وشهرته أكثر منهم. يشجع على حب الخير للآخرين، ويحذر من الكراهية حتى في النجاح، مشددًا على وجود أعداء والتحلي بالتواضع”

آخر أعمال حسن شاكوش

من جانب آخر كانت آخر أعمال حسن شاكوش مهرجان “ أصحاب ملاعين” والذي طرحه منذ أسبوع.

كلمات مهرجان “ أصحاب ملاعين”

أنا عاوز الخلاصة

وروني الشراسة

أنا من غير حراسة

ما تيجي نلخص الحوار

ما تجيبو آخركو

علشان ورانا غيركو

قولولنا فين كبيركو

عشان نشوف لعب الكبار

صحاب ملاعين

يا عقارب على تعابين

معاكم واقفة على تكة

ومش هرحم انا خاينين

يا صحبة سوء

ادوسها برجلي كله يفوق

مين اللي هيجي عالسكة

عشان مش هعتمد مخلوق

لو انتَ راجل أنا كتيبة

لو انتَ كارثه أنا مصيبة

لو انتَ محضر أنا قضية

لو انتَ فيسبا أنا عربية

لو انتَ كلمة أنا بحر كلام

لو انتَ شارع أنا الايام

لو انتَ عادي أنا المخصوص

لو انتَ بنك أملاك بفلوس

مفيش تهويش

أنا هوقع بضربتي جيش

هجيب من وشكم ألوان

وهعمل في الدماغ تشويش

مفيش قوانين

هنلعب حر ونشوف مين

يسد ويخرج الكسبان

ومين اللي هيقع من مين

بتعيبو وانتو عيبة

حتى في عيوبكو خيبة

أسيادكم احنا هيبة

وهنفضل أعلى منكم بمقام

رد الغلط وجاري

والعرض ليكو ساري

بمعاملة الحواري

هوريكم اننا اعلام

ملكش مكان

خسرت دلعنا والروقان

طمعت في حبة الفكة

خلاص متبرع اللي جعان

جمايلي عليك ما تتعدش

لكن معاليك عامل فيها ابن ناس

وانتَ بادئ لسه وجديد في الشيك

أنا عاوز الخلاصة

وروني الشراسة

أنا من غير حراسة

ما تيجي نلخص الحوار

ما تجيبو آخركو

علشان ورانا غيركو

قولولنا فين كبيركو

عشان نشوف لعب الكبار

ده سيرك يا خال

قرود وبتجري عالاحبال

متبلطيه في الزفة

وشغل المصطبة شغال

في ضرب رصاص

دي جاهزه بطلقه عالكباس

وهصطادكم واحد واحد

لو انتو ديابه أنا قناص