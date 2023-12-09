انت الأن تتابع خبر من هو أول فنان عربي يحيي حفل طلاق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت في الآونة الأخيرة، ظاهرة دخيلة على المجتمعات العربية، تتمثل باحتفال بعض الأزواج بإنفصالهم عن شريك حياتهم من خلال إقامة حفلات ونشر صورها وفيديوهات منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



والغريب أن الفنان الراحل فريد الأطرش، هو أول فنان يحيي مثل هذه الحفلات بعد أن تعاقد على إحياء الحفل، وفوجئ بأنه حفل أقامه الزوجين بعد انفصالهما، وكان ذلك عام 1974.



وتفاصيل الحفل قالها فريد الأطرش في حوار قديم له نشرته مجلة “الكواكب”جاء فيه: “إنه تلقى اتصالًا من السيدة سميرة خاشقجي، شقيقة رجل الأعمال اللبناني الشهير وقتها عدنان خاشقجي، تطلب منه إحياء حفل غنائي لشقيقها”.



