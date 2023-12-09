نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ست راقية".. هكذا نعت بشرى وفاة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة بشرى، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، التي وافتها المنية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز ٧٣ عاما.

وقالت بشرى في تصريحات صحفية:'ناهد فريد شوقي كانت سيدة راقية جدا وشيك وذوق جدا ومنتجة مهمة، قدمت أعمال مهمة وقدمت فنانين كثير على الساحة.

تصدر ناهد فريد شوقي ترند جوجل

تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي قائمة البحث على محرك جوجل بأكثر من 50 ألف عملية بحث عقب وفاتها مباشرة، حيث ارتفعت شهرتها إلى آفاق جديدة في الساعات الأخيرة، بسبب تجلي واهتمام الجمهور في فهم إرثها وتاريخها الفني وتفاصيل حياتها قبل أن تغادر عالمنا، وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 أيام على وفاتها إلا أن اسمها مازال متصدر بسبب عزاءها الذي أقيم أمس وحضر عدد كبير من الفنانين به

توفيت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا، لتترك خلفها إرثًا فنيًا غنيًا، ناهد كانت ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وقد قدمت مساهمات كبيرة في صناعة السينما المصرية.

بدأت ناهد فريد شوقي مسيرتها المهنية كمنتجة بارعة، وكان لها دور كبير في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة. شاركت في تحقيق نجاحات باهرة من خلال مشاركتها في إنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية متميزة، مما جعلها أحد الوجوه المهمة في عالم صناعة الفن.

وعبرت ابنتها ناهد السباعي عن حزنها وتأثرها بفقدان والدتها فقالت عبر حسابها على انستجرام: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي أوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك إنتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي".