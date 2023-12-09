بعد إعلان إيقافها.. ريهام سعيد تعود إلى شاشة "هي" الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها مرة أخرى إلى شاشة قنوات “ هي”الليلة بعد إعلان وقفها من نقابة الإعلاميين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام".

واكتفت ريهام سعيد بالكتابة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "بإذن الله تعالى ٩ ديسمبر".

وحرصت سعيد على توجيه كلمة شكر لنقيب الاعلاميين عبر صفحتها على "فيس بوك" قائلة: شكر و تقدير لنقابه الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين عضو مجلس الشيوخ على الدور البارز فى الارتقاء بالمنظومة الاعلاميه بكافه عناصرها فى اطار من الترابط والبعد عن المشاحنات".

"هي وصبايا الخير" يعد إمتدادا لبرنامج ريهام سعيد الإجتماعي الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية والحرجة.

منع ريهام سعيد

اتخذت نقابة الإعلاميين، قرارا بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب مخالفتها لعقدها مع قناة الشمس والانتقال لقناة أخرى وهي قناة “هي”.

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية ريهام سعيد انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.

تصدرت الإعلامية ريهام سعيد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد إعلان قناة “ هي ” تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد وذلك جاء هذا القرار والإعلان بعد بضعة أيام من إعلان ريهام سعيد اعتذارها عن الموسم الجديد من برنامج “ صبايا الخير” عبر فضائية الشمس للظروف الصحية وهذا ما آثار جدلًا واسعًا وتساؤلات خاصةً أن الإعتذار لم يتجاوز عدة أيام وعلى الفور تعاقدت مع فضائية أخري.