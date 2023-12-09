نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يمكن خير" تحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر استماعًا عبر "أنغامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي صبري، عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تصدر أغنية "يمكن خير" المركز الثاني في قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا عبر منصة "أنغامي".

استوري رامي صبري

نجاح أغنية "يمكن خير"

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "يمكن خير" قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 88 مليون مشاهدة.

ويذكر أن أغنية يمكن خير قد فازت بجائزة أفضل أغنية لعام 2023 في مهرجان دير جيست.

فريق عمل أغنية “يمكن خير”

وأغنية يمكن خير من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

ما هي تفاصيل أغنية "يمكن خير" ؟

الجدير بالذكر أن أغنية "يمكن خير" تنتمى إلى نوعية الأغاني الدرامية الحزينة، ويعبر فيها رامي صبري عن حزنه بعد فراق حبيبته، ثم ينتقل إلى فترة النسيان والتأقلم على عدم وجودها واستكمال حياته.

ماذا تقول كلمات أغنية "يمكن خير"؟

وتقول كلمات الأغنية:-

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

ولا وقته اننا نتحاسب

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان

انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه.